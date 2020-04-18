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هزة أرضية تضرب مدينة زاخو شمالي العراق

أخبار العالم العربي

هزة أرضية تضرب مدينة زاخو شمالي العراق
Reuters
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أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية في العراق، اليوم السبت، حدوث هزة أرضية ضربت مدينة زاخو شمالي العراق بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن "المراصد الزلزالية لوزارة النقل العراقية، سجلت مساء السبت، حدوث هزة أرضية في تمام الساعة (3:05:36) بالتوقيت المحلي للمنطقة في مدينة زاخو".

وأضافت أن "الهزة وقعت في مدينة زاخو بمحافظة دهوك وقد بلغت قوتها 2.9 درجة على مقياس ريختر، وقد شعر بها المواطنون في المنطقة".

ودعت الهيئة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.

المصدر: RT

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