تراجع مستمر بعدد الإصابات اليومية بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبناية السبت، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي إلى 672.

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ولفتت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء مرض "كوفيد-19". وبالتالي فإن عدد الوفيات استقر عند 21، منذ 21 فبراير الماضي.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أكد بوقت سابق أن المرحلة الأولى من إعادة اللبنانيين من الخارج تم إنجازها بعدد إصابات يمكننا استيعابه، مشيرا إلى أن الحكومة تركز الآن على الوضع الداخلي لتحصينه، قبل أن نستأنف عملية الإعادة في 26 أبريل.

وكانت الحكومة اللبنانية مددت التعبئة العامة في البلاد، في إطار جهودها لاحتواء تفشي فيروس كورونا، حتى 26 أبريل الجاري.

المصدر: RT