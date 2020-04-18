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تراجع مستمر بعدد الإصابات اليومية بكورونا في لبنان

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تراجع مستمر بعدد الإصابات اليومية بكورونا في لبنان
Reuters MOHAMED AZAKIR
اللبنانيون يلتزمون منازلهم
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أعلنت وزارة الصحة اللبناية السبت، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي إلى 672.

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ولفتت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء مرض "كوفيد-19". وبالتالي فإن عدد الوفيات استقر عند 21، منذ 21 فبراير الماضي.

تراجع مستمر بعدد الإصابات اليومية بكورونا في لبنان

وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أكد بوقت سابق أن المرحلة الأولى من إعادة اللبنانيين من الخارج تم إنجازها بعدد إصابات يمكننا استيعابه، مشيرا إلى أن الحكومة تركز الآن على الوضع الداخلي لتحصينه، قبل أن نستأنف عملية الإعادة في 26 أبريل.

وكانت الحكومة اللبنانية مددت التعبئة العامة في البلاد، في إطار جهودها لاحتواء تفشي فيروس كورونا، حتى 26 أبريل الجاري.

المصدر: RT

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