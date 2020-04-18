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الإعلام الإيراني ينشر فيديو استهداف إسرائيل "سيارة لحزب الله" في سوريا

أخبار العالم العربي

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نشرت وسائل إعلام إيرانية شريط فيديو يظهر لحظة استهداف سيارة مدنية في منطقة جديدة يابوس قرب الحدود السورية - اللبنانية يوم الأربعاء الماضي بصاروخين.

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وبحسب وسائل الإعلام، تم استهداف السيارة بصاروخين، الأول لم يصبها، ما أتاح لركابها الأربعة، وهم مقاتلون من حزب الله اللبناني، الخروج قبل لحظات من إصابتها بالصاروخ الثاني.

وكانت وسائل إعلام لبنانية وسورية قد أفادت يوم الأربعاء، بورود أنباء عن استهداف سيارة مدنية في منطقة جديدة يابوس قرب الحدود السورية اللبنانية، وأكدت أن الأضرار مادية فقط.

بدورها، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت الأربعاء سيارة تابعة لحزب الله على الجانب السوري من الحدود السورية اللبنانية.

المصدر: RT

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