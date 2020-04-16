الخارجية اللبنانية تدين العدوان الإسرائيلي في جديدة يابوس

دانت وزارة الخارجية اللبنانية الغارة الإسرائلية التي استهدفت، أمس الأربعاء، سيارة عند الحدود اللبنانية السورية، معتبرة ذلك "جزءا من سياسة إسرائيل العدوانية الدائمة تجاه لبنان".

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وقالت في بيان: "ندين العدوان الذي قامت به ​طائرة حربية مسيرة إسرائيلية على سيارة مدنية لبنانية واستهدافها بصاروخين في منطقة جديدة يابوس وتعريض من في داخلها لخطر الموت"، مشيرة الى أن "هذا الاعتداء يأتي كجزء من سياسة إسرائيل العدوانية الدائمة تجاه لبنان".

وأعطى وزير الخارجية اللبناني، ناصيف حتي، تعليماته إلى مندوب لبنان الدائم في نيويورك لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بهذا الخرق الواضح والصارخ لسيادة لبنان.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أفادت من جهتها بأن السيارة التي جرى استهدافها مدنية، من دون أن تحدد هوية الجهة التي استهدفتها.

وفي لبنان، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخا باتجاه سيارة جيب واقتصرت الأضرار على الماديات".

بدورها نقلت "رويترز" عن مصدرين قولهما إن "طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت سيارة تتبع لـ"حزب الله" على الجانب السوري من الحدود بين سوريا ولبنان، ولا خسائر".

من جهة أخرى، أفاد مراسلنا بتحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية، لاسيما في منطقتي الجنوب وبيروت.

المصدر: وكالات