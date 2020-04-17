الجيش الإسرائيلي يكتشف ثغرات في السياج على الحدود مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي عن اكتشافه ثغرات في السياج الأمني على الحدود مع لبنان، وحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي عمليات تنطلق من أراضيها.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أنه تم إلحاق الأضرار بالسياج في 3 أماكن مع عدم حدوث أي انتهاك للحدود.

We found 3 locations where our security fence along the Blue Line with #Lebanon was damaged tonight. We can confirm that no infiltration from Lebanon into Israel occurred.



This is a severe event. We hold the Lebanese government responsible for actions from its territory. pic.twitter.com/kC0GZiReE1 — Israel Defense Forces (@IDF) April 17, 2020

وأضاف البيان أن الفرق الخاصة بالصيانة تعمل على إزالة الأضرار، وسيجري هناك تحقيق في ملابسات ما حدث، مشيرا إلى أن "إلحاق الضرر بالسياج الأمني حادث خطير".

وحمل الجيش الإسرائيلي الحكومة اللبنانية "مسؤولية أي عمليات تنطلق من أراضيها".

المصدر: RT+وسائل إعلام إسرائيلية