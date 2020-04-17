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الجيش الإسرائيلي يكتشف ثغرات في السياج على الحدود مع لبنان

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يكتشف ثغرات في السياج على الحدود مع لبنان
AFP JALAA MAREY
الحدود الإسرائيلية - اللبنانية (صورة من الأرشيف)
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن اكتشافه ثغرات في السياج الأمني على الحدود مع لبنان، وحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي عمليات تنطلق من أراضيها.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أنه تم إلحاق الأضرار بالسياج في 3 أماكن مع عدم حدوث أي انتهاك للحدود.

وأضاف البيان أن الفرق الخاصة بالصيانة تعمل على إزالة الأضرار، وسيجري هناك تحقيق في ملابسات ما حدث، مشيرا إلى أن "إلحاق الضرر بالسياج الأمني حادث خطير".

وحمل الجيش الإسرائيلي الحكومة اللبنانية "مسؤولية أي عمليات تنطلق من أراضيها".

المصدر: RT+وسائل إعلام إسرائيلية

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