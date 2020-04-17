الأمن المصري يقتل مجرما شديد الخطورة

أعلنت قوات الأمن المصرية مصرع أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة بأسيوط سبق اتهامه في العديد من القضايا ومطلوب التنفيذ عليه في 6 أحكام قضائية.

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وأشارت وزارة الداخلية المصرية إلى أن تحريات الأمن توصلت إلى تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة سبق اتهامه في 13 قضية ما بين "قتل عمد"، "شروع في قتل"، "مقاومة سلطات"، "إطلاق أعيرة نارية"، "حريق عمد"، "سلاح بدون ترخيص"، بإحدى مناطق الزراعات بدائرة مركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 6 أحكام قضائية صادرة ضده.

ونوه أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط وقوات الأمن المركزي بمكان اختبائه وحال وصول القوات ولدى قيامهم بمداهمة المكان واستشعاره بهم بادر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على القوات التي أحكمت السيطرة وبادلته بالمثل إلى أن لقى مصرعه إثر إصابته، وعثر بجواره على بندقية آلية و10 مخازن لذات السلاح و200 طلقة نارية من ذات العيار.

المصدر: RT