والد الضابط المصري يتحدث بكلمات مؤثرة بعد مقتل نجله

تحدث والد الضابط المصري محمد الحوفي، الذي سقط خلال مداهمة وكر خلية إرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة أمس الثلاثاء.

إقرأ المزيد

وقال فوزي الحوفي والد الضابط الفقيد: "البقاء لله وحده ونحتسبه عند الله شهيدا، إبني كان بيدافع عن البلد كلها وكان راجل وكان أمينا وعارف ربنا كويس وعمره ما أذي حد، وربنا هيأذيهم الإرهابيين في الأخرة، وإبني مامتش وباقي في قلوب المصريين، وزملائه كتير طالعين في الطريق يأخدوا بثأره".

وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد أعلنت في بيان صادر عنها الليلة الماضية، عن ملابسات مقتل ضابط وإصابة آخر وفردين من قوات الشرطة، في تبادل إطلاق نار مع عناصر إرهابية، خلال مداهمة وكر لهم بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

وأكد البيان ورود معلومات لقطاع الأمن الوطني، بوجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.

وأشار البيان إلى أنه تم رصد عناصر تلك الخلية، والتعامل معهم مما أسفر عن مصرع 7 منهم، عثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية، و4 أسلحة خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.

المصدر: اليوم السابع