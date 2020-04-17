ارتفاع مبيعات موانع الحمل والمنشطات الجنسية في مصر خلال تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

رصد تقرير لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، أزمة كبيرة قد تضر بحياة المصريين منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وعدم اتباع الإرشادات الصحية التي تطالب بالتباعد الاجتماعي.

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وأكد التقرير أنه مع بداية الأسبوع الرابع للحظر في مصر لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تغير العديد من سلوكيات المصريين، خاصة في الاستهلاك وعمليات البيع والشراء، وخلال رصد تلك التغيرات تبين أن هناك زيادات متفاوتة في معدلات بيع المنشطات الجنسية وموانع الحمل بالصيدليات، منذ بداية فترة الحجر الصحي.

وقال التقرير إن تلك الزيادة في معدلات بيع المنشطات الجنسية أشار إليها 8 من أصحاب الصيدليات في محافظات مختلفة، مؤكدين أن الزيادة جاءت بالتحديد في بيع موانع الحمل، كما كشف مدير مبيعات إحدى سلاسل الصيدليات الكبرى، والتي لها فروع في كافة المحافظات، أن نسبة زيادة بيع المنشطات الجنسية وموانع الحمل ارتفعت ما بين 20 إلى 30%.

وكانت الخبيرة، جيسيكا جستمان، قد قالت، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية: "نحن لا نلاحظ انتقال العدوى بالاتصال الجنسي المنتظم. وينتشر الفيروس بشكل رئيس عن طريق انتشار قطرات الرذاذ في الجو، لكن لمس الأسطح الملوثة بالعدوى يعتبر وسيلة انتقال إضافية".

وتابعت الخبيرة قائلة: "إذا كنت أنت مريضا بهذا الوباء، أو شريكك، فإنني أنصحك بالامتناع (عن ممارسة الجنس) لأطول فترة ممكنة. وقد أصدرت وزارة الصحة في نيويورك تعليمات حول هذا الموضوع. يجب أن تُعزل جميع الحالات المحتملة أو المؤكدة بشكل مثالي لمدة تصل إلى سبعة أيام من بداية المرض".

المصدر: اليوم السابع