مصر تعلن عن إحصائيات جديدة حول فيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، عن إحصائيات جديدة حول إصابات فيروس كورونا في مصر، مقارنة مع الدول الأخرى التي تفشى فيها الفيروس.

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وأشارت الوزيرة المصرية خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم عبر تقنية الفيديو، إلى أن معدل الإصابات بمصر يبلغ 25 شخصا لكل مليون مواطن، ومعدل الوفيات شخصين لكل مليون مواطن، بينما يصل معدل الإصابة العالمي إلى 267 شخصا لكل مليون نسمة، ومعدل الوفيات نحو 17 شخصا لكل مليون نسمة.

وعرضت وزيرة الصحة والسكان، مستجدات إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت ثلاث حالات ولادة بداخل مستشفيات العزل، وأوضحت أنه تم تحويل عدد من الحالات البسيطة من مستشفيات العزل إلى مقار تم تجهيزها، بإجمالي 329 حالة، منها 59 حالة إلى المدينة الشبابية بأبو قير، و69 حالة لمركز التدريب المدني بدمياط، و54 حالة للمدينة الجامعية بالمنصورة، و122 حالة لمنشأة سياحية بأكتوبر، و5 حالات لنُزل الشباب بالأقصر، و20 حالة لنزل الشباب بأسوان.

وتناولت الوزيرة معدل التفاعل مع المنصات الإلكترونية التي تتلقى من خلالها الوزارة الاستفسارات والبلاغات الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فضلا عما يستقبله الخط الساخن المخصص للإبلاغ عن أي اشتباه في الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى تلقي نحو 226 ألف استفسار، وحوالي 50 ألف بلاغ حتى الآن.

وعرضت الوزيرة تجهيزات مرفق الإسعاف، وخطة الاستعداد والجاهزية، والخدمات المقدمة في إطار التعامل مع أزمة فيروس "كورونا"، موضحة قيام المرفق بتسيير نحو 4000 خدمة نقل إسعافي حتى الآن، ما بين حالات اشتباه وحالات إيجابية وتحويل بين مستشفيات العزل، وذلك من خلال أكثر من 500 سيارة إسعاف، وأكثر من 2200 مسعف وسائق مشارك في تقديم خدمات النقل الإسعافي، إلى جانب أكثر من 820 فردا مختصا بتقديم الدعم اللوجستي من تجهيزات.

المصدر: RT