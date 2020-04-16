وزيرة الصحة المصرية: الصين قدمت هدية لمصر تبلغ 4 أطنان من المستلزمات الطبية (صور)

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، صباح اليوم الخميس، عن استقبال شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية وكواشف لفيروس كورونا المستجد.

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وأشارت زايد في تصريحات صحفية إلى أن "هذه المستلزمات تعد هدية من جمهورية الصين الشعبية، إلى جمهورية مصر العربية، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد".

ووجهت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الشكر للصين على هديتها لمصر، مؤكدة على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين لحماية شعبها وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، والتي ساهمت بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها صباح اليوم، أن مراسم تسلم الشحنة، تمت بمطار القاهرة الدولي صباح اليوم الخميس، وحضرها لياو ليتشيانج، السفير الصيني لدى مصر، والدكتور محمد شوقي، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة "ممثلا عن وزيرة الصحة والسكان".

وأشارت الوزارة إلى أن الشحنة تبلغ 4 أطنان تتضمن مستلزمات طبية وقائية منها 20 ألف كمامة N95، و10 آلاف من ملابس الوقاية، بالإضافة إلى 10 آلاف كاشف خاص بفحص الأحماض النووية لفيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن الصين ستتيح ما لديها من معلومات ونتائج فنية للجانب المصري للمساعدة في التصدي لفيروس كورونا، حيث تم عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرنس بين الخبراء الصينيين والمصريين لتبادل الخبرات للتصدي للفيروس.

ونوهت الوزيرة بأن هذه المساعدات هي الدفعة الأولى التي تقدمها الصين إلى مصر، لافتة إلى إرسال دفعات أخرى خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أمر بإرسال مساعدات إلى الصين، يوم 2 فبراير الماضي في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا في الصين، حيث بلغت المساعدات 10 أطنان على متن طائرة اتجهت إلى الصين لإجلاء مواطنين مصريين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية