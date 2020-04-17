تسجيل إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلنت السلطات الصحية الليبية، اليوم الجمعة، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض فجر اليوم الجمعة على صفحته في "فيسبوك" أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد بلغ 49، بما فيها 37 حالة نشطة.

وقد تماثل 11 مصابا للشفاء، فيما لا تزال حصيلة ضحايا الوباء في ليبيا على مستوى حالة وفاة واحدة.

ويأتي ذلك على خلفية مخاوف بشأن خطر تفشي كورونا في البلاد مع دخول النزاع العسكري بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر عامه الثاني.

المصدر: RT