5 إصابات جديدة بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد- 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 668.

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وأكدت الوزارة أنها أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية 1070 فحصا مخبريا في 19 مختبرا في لبنان، وقد أثبتت الفحوصات إصابة 5 أشخاص من المقيمن بالفيروس.

من جهة أخرى، أكدت الوزارة أنها لم تسجل أي حالة وفاة بـ"كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وبالتالي فإن عدد الوفيات استقر عند 21 حالة منذ 21 فبراير الماضي.

المصدر: الوطنية للإعلام