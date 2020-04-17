 
مباشر
عاجل
الصحة السعودية: 4 وفيات و762 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

5 إصابات جديدة بكورونا في لبنان

أخبار العالم العربي

5 إصابات جديدة بكورونا في لبنان
Reuters AZIZ TAHER
طاقم طبي تابع للهيئة الصحية الإسلامية في الضاحية الجنوبية لبيروت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/noop

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد- 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 668.

إقرأ المزيد
3 دول خليجية تسجل أعلى إصابات كورونا بالدول العربية
3 دول خليجية تسجل أعلى إصابات كورونا بالدول العربية

وأكدت الوزارة أنها أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية 1070 فحصا مخبريا في 19 مختبرا في لبنان، وقد أثبتت الفحوصات إصابة 5 أشخاص من المقيمن بالفيروس.

من جهة أخرى، أكدت الوزارة أنها لم تسجل أي حالة وفاة بـ"كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وبالتالي فإن عدد الوفيات استقر عند 21 حالة منذ 21 فبراير الماضي.

5 إصابات جديدة بكورونا في لبنان

المصدر: الوطنية للإعلام

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا