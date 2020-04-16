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العراق يسجل 19 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا

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العراق يسجل 19 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا
Reuters Essam Al-Sudani
تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في العراق
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، عن تسجيل 19 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد.

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وذكر بيان صادر عن الوزارة: "سجلت مختبراتنا اليوم 19 إصابة جديدة في محافظات بغداد والسليمانية وأربيل وكربلاء وميسان والمثنى ونينوى وواسط".

وأضاف: "تم تسجيل حالة وفاة واحدة في بغداد و44 حالة شفاء"، مشيرا إلى أن "الوزارة فحصت، 3125 نموذجا في كافة المختبرات المختصة".

وأشار البيان إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 1434 إصابة، والوفيات 80 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء 856".

المصدر: RT

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