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العراق يعلن عن انخفاض عدد المصابين بكورونا وتسجيل وفاة واحدة

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العراق يعلن عن انخفاض عدد المصابين بكورونا وتسجيل وفاة واحدة
Reuters ESSAM AL-SUDANI
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأربعاء، تسجيل 15 إصابة فقط بفيروس كورونا.

وذكر بيان للوزارة أن مختبراتها سجلت هذا اليوم 15 إصابة جديدة في عموم العراق، موزعة على محافظات بغداد والسليمانية والبصرة وبابل وكربلاء وذي قار.

وأضافت أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة في محافظة ذي قار، فيما تم تسجيل 46 حالة شفاء.

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وأكد بيان الوزارة أن "مختبراتها فحصت 698 نموذجا في كافة المختبرات المختصة (عدا إقليم كردستان) خلال الـ24 ساعة الماضية وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة 46135 نموذجا".

المصدر: RT

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