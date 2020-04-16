بسبب كورونا.. السعودية تعلن الترفيع التلقائي لجميع الطلبة إلى الصفوف التالية

أعلنت الحكومة السعودية اليوم الخميس عن ترفيع جميع طلبة التعليم العام في المملكة إلى الصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية مع استمرار عمليات التعلم.

وأكد وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، على حسابه الرسمي في "تويتر"، أن هذا القرار يأتي استمرارا لجهود قيادة المملكة في التعامل مع الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، مشيرا إلى أنه قد تم استكمال المناهج الدراسية عن بعد.

استمراراً لجهود القيادة -أعزها الله- في التعامل مع الظروف الاستثنائية لجائحة #كورونا، وحيث تم استكمال المناهج الدراسية عن بُعد بجهود مشكورة من معلمينا والإداريين؛ فقد قررت الوزارة نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، واستمرار عمليات التعلم. pic.twitter.com/eck9Wk6nCY — د. حمد بن محمد آل الشيخ (@minister_moe_sa) April 16, 2020

وتتصدر السعودية حاليا قائمة الدول العربية الأكثر تضررا بعدوى كورونا من حيث عدد الإصابات، وسجلت فيها حتى اليوم 6380 حالة إصابة و83 وفاة ناجمة عن الوباء.

المصدر: RT