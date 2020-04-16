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بسبب كورونا.. السعودية تعلن الترفيع التلقائي لجميع الطلبة إلى الصفوف التالية

أخبار العالم العربي

بسبب كورونا.. السعودية تعلن الترفيع التلقائي لجميع الطلبة إلى الصفوف التالية
Reuters Faisal Al Nasser
صورة أرشيفية
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أعلنت الحكومة السعودية اليوم الخميس عن ترفيع جميع طلبة التعليم العام في المملكة إلى الصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية مع استمرار عمليات التعلم.

وأكد وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، على حسابه الرسمي في "تويتر"، أن هذا القرار يأتي استمرارا لجهود قيادة المملكة في التعامل مع الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، مشيرا إلى أنه قد تم استكمال المناهج الدراسية عن بعد.

وتتصدر السعودية حاليا قائمة الدول العربية الأكثر تضررا بعدوى كورونا من حيث عدد الإصابات، وسجلت فيها حتى اليوم 6380 حالة إصابة و83 وفاة ناجمة عن الوباء.

المصدر: RT

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