الجيش المصري يجري "مشروع استعداد قتالي" في الشمال لـ"تنفيذ مهام طارئة" (صور)

أعلنت القوات المسلحة المصرية أن رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق محمد فريد شهد المرحلة الرئيسية لمشروع عسكري تنفذه إحدى تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.

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وأوضح المتحدث باسم الجيش المصري تامر الرفاعي، أن "المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي ذو مستويين (طارق 40)، أجرته إحدى تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية، واستمر لعدة أيام والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة".

ونوه بأن "المرحلة الرئيسية بدأت بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التي تضمنت عرض التقارير والقرارات، ثم إجراء تنظيم تعاون لكافة عناصر تشكيل المعركة، أعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكز القيادة والسيطرة للفرقة".

ويهدف المشروع إلى رصد "الاستعداد القتالي"، ومهارة استخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية والإدارية لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المعركة.

المصدر: RT