الإصابات بكورونا في سلطنة عمان تتجاوز الألف والحكومة تكشف عن موعد ذروة الوباء

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد 1019.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن وضع تفشي كورونا أن 12 فقط من المصابين الجدد عمانيون والـ97 الآخرون من غير مواطني البلاد.

وتماثل 45 مريضا للشفاء من كورونا في سلطنة عمان خلال اليوم الأخير، وارتفع إجمالي عدد المتعافين بذلك إلى 176 شخصا.

ولا تزال حصيلة ضحايا الوباء في السلطنة على مستوى أربع حالات وفاة.

تعلن #وزارة_الصحة عن تسجيل (109) مائة وتسع حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩ منها اثنتا عشرة (12) حالة لعمانيين، وسبعاً وتسعين (97) حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (1019) ألفاً وتسع عشرة حالة وعدد الوفيات أربع (4) حالات. pic.twitter.com/iHrvxivdo0 — وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) April 16, 2020

وأكد وزير الصحة العماني، محمد السعيدي، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم أن حالات الإصابة بكورونا لا تزال في ارتفاع، ولكنه ليس حادا، وإنما في تباطؤ، مؤكدا أن السلطات تتوقع أن تصل البلاد إلى ذروة الوباء بين 23 و30 أبريل الجاري.

ويتوقع الوزير أن تسجل في ذروة الوباء حوالي 500 إصابة يوميا، ستحتاج 150 حالة منها إلى العناية المركزة.

وزير الصحة خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا: نتوقع ان نصل إلى ذروة مرض #كوفيد_19 بين تاريخ 23 إلى 30 من هذا الشهر pic.twitter.com/MeKFyv2qEx — وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) April 16, 2020

المصدر: RT