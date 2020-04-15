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الصحة الكندية: تسجيل 477 إصابة جديدة و51 وفاة بكورونا

شفاء أول سيدة حامل مصابة بكورونا في المغرب

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شفاء أول سيدة حامل مصابة بكورونا في المغرب
Reuters SOE ZEYA TUN
شفاء أول سيدة حامل مصابة بكورونا في المغرب، صورة تعبيرية
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سجل المغرب اليوم الأربعاء، أول حالة شفاء لسيدة حامل سبق أن أعلن عن إصابتها بفيروس كورونا.

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وأفاد موقع "هسبرس" بأن السيدة التي استقبلها مستشفى "السويسي" في العاصمة الرباط في 31 مارس الماضي، في شهرها الخامس غادرت المستشفى صباح اليوم الأربعاء، بعد شفائها من الفيروس.
وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت اليوم، عن تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1988 إصابة فيما بلغت حصيلة ضحايا الوباء في المملكة 127 شخصا.
المصدر: هسبرس

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