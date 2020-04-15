بغداد تفرج عن أكثر من 1000 سجين بعفو استثنائي

أعلنت وزارة العدل العراقية اليوم الأربعاء، رفع قوائم بأسماء السجناء المشمولين بالعفو الخاص البالغ عددهم 1007 أشخاص، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للبت في الإفراج عنهم.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "بتوجيه ومتابعة من قبل الوزير فاروق أمين الشواني، تم إرسال قوائم المودعين في الأقسام السجنية التابعة لوزارة العدل من المشمولين بالعفو الخاص إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأضافت، أن "القوائم شملت أسماء المودعين في دائرة الإصلاح والبالغ عددهم 950 نزيلا، مع نسخ من قرارات الحكم الصادرة بحقهم من المحاكم المختصة، بالإضافة إلى أسماء النزلاء في دائرة إصلاح الأحداث والبالغ عددهم 57 حدثا".

وأشارت الوزارة إلى الالتزام بـ"مراعاة المادة 63/أولا من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لعام 1983 المعدل والتي نصت على أنه (لا يجوز أن يعلن عن اسم الحدث أو عنوانه أو اسم مدرسته أو تصويره أو أي شيء يؤدي إلى معرفة هويته)".

المصدر: RT