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الكويت: كشف حالة إصابة بكورونا لعامل في مجلس الأمة

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الكويت: كشف حالة إصابة بكورونا لعامل في مجلس الأمة
Reuters Stephanie McGehee
الأيدي العاملة في الكويت - أرشيف
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أكدت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الأربعاء، أن الجهات المعنية رصدت حالة إصابة لعامل في مجلس الأمة، بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن "العامل كان قد خضع للفحوص الطبية، وجاءت نتيجتها إيجابية بالفيروس".

ولم يتم الكشف عن هوية العامل وطبيعة عمله، أو الإجراءات الاحترازية التي ستتخذ داخل المجلس.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الكویتیة في وقت سابق، عن تسجيل 50 إصابة جدیدة بفیروس كورونا، لیرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 1405 حالات، وشفاء 30 حالة ليصبح المجموع 206، بالإضافة إلى 3 وفيات.

المصدر: "وكالات كويتية"

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