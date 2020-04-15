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الصحة السعودية: 6 وفيات و493 إصابة جديدة بكورونا خلال اليوم الأخير

50 إصابة جديدة بكورونا في الكويت خلال 24 ساعة

أخبار العالم العربي

50 إصابة جديدة بكورونا في الكويت خلال 24 ساعة
Reuters Stephanie McGehee
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الإصابات بالعدوى في البلاد بلغ 1405 حالات، مشيرة إلى أن 1196 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، منهم 31 في أقسام العناية المركزة.

وارتفع عدد المتعافين من الفيروس في الكويت منذ أمس من 176 حتى 206 أشخاص، فيما لا تزال حصيلة الضحايا على مستوى ثلاث حالات وفاة.

وبين المصابين الجدد ستة مواطنين كويتيين، والآخرون مقيمون من جنسيات مختلفة، بمن فيهم خمسة مصريين ولبناني.

المصدر: RT

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