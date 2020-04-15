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حفاوة كبيرة بكلمة لوزير سعودي عن تضحية لولي العهد

أخبار العالم العربي

حفاوة كبيرة بكلمة لوزير سعودي عن تضحية لولي العهد
AFP
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حظيت كلمة لوزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، قال فيها إن ولي العهد محمد بن سلمان ضحى "بكثير من المكتسبات الاقتصادية لضمان سلامة المواطن" بتفاعل واسع في موقع "تويتر".

واحتفى عدد كبير من النشطاء في تعليقاتهم بتصريحات الوزير، التي أعاد مركز التواصل الحكومي في المملكة نشرها على حسابه في "تويتر".

وقال الربيعة في مقطع الفيديو المرفق متحدثا عن جهود ولي العهد محمد بن سلمان "هو يتابع الأزمة بدقة كبيرة وبتواصل مستمر لضمان سلامة المواطن، حقيقة سلامة المواطن عند سموه هي أولوية قصوى وضحى بالكثير من المكتسبات الاقتصادية لضمان سلامة المواطن".

المصدر: تويتر

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