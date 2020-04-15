حفاوة كبيرة بكلمة لوزير سعودي عن تضحية لولي العهد

حظيت كلمة لوزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، قال فيها إن ولي العهد محمد بن سلمان ضحى "بكثير من المكتسبات الاقتصادية لضمان سلامة المواطن" بتفاعل واسع في موقع "تويتر".

واحتفى عدد كبير من النشطاء في تعليقاتهم بتصريحات الوزير، التي أعاد مركز التواصل الحكومي في المملكة نشرها على حسابه في "تويتر".

#كلنا_مسؤول | "ضحّى سمو ولي العهد بكثير من المكتسبات الاقتصادية لضمان سلامة المواطن"، من كلمة وزير الصحة في المؤتمر الصحفي. @SaudiMOH#التواصل_الحكوميpic.twitter.com/ErN4TGVlUj — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) April 13, 2020

وقال الربيعة في مقطع الفيديو المرفق متحدثا عن جهود ولي العهد محمد بن سلمان "هو يتابع الأزمة بدقة كبيرة وبتواصل مستمر لضمان سلامة المواطن، حقيقة سلامة المواطن عند سموه هي أولوية قصوى وضحى بالكثير من المكتسبات الاقتصادية لضمان سلامة المواطن".

شكرا لمعالي توفيق لربيعه ونقف لك ورجال لطب ولامن احتراما واجلال لحهودكم ولوالدنا وامامنا سلمان وولي عهده نقول حفظكم لله ولكم منا الدعاء سرا وجهار ولسمع ولطاعه — عبدالعزيز الفهيد (@aziz_2781) April 13, 2020

المصدر: تويتر