الأردن يرسل شحنة من عقار الكلوروكين إلى تونس

أعلنت الرئاسة التونسية عن تسلم البلاد شحنة من دواء الكلوروكين هبة من الأردن، لاستعماله في علاج المصابين بفيروس كورونا.

وأضافت الرئاسة التونسية أن ذلك جاء إثر مكالمة هاتفية أجراها رئيس الدولة قيس سعيد مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

تسلّمت تونس شحنة من دواء الكلوروكين هبة من المملكة الأردنية الهاشمية في إطار دعم جهود مكافحة و علاج فيروس #كوفيد19 و تأكيدا للعلاقات المتميزة بين البلدين وذلك إثر المكالمة الهاتفية التي أجراها رئيس الدولة #قيس_سعيد مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. #TnPRpic.twitter.com/oTfC9ShppE — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) April 14, 2020

من جانبها، أشارت وزارة الدفاع التونسية إلى أن الشحنة تشمل 2500 علبة من دواء الكلوروكين.

وفي وقت سابق أكد المدير العام للرعاية الصحية الأساسية في تونس شكري حمودة في تصريح لقناة "فرانس 24" أن "تونس بدأت تعتمد دواء الكلوروكين في إطار تجارب بحثية على المصابين بفيروس كورونا".

والكلوروكين قد شاع استخدامه منذ أكثر من نصف قرن في العالم لمعالجة الملاريا وبعض الأمراض المعدية الأخرى مثل مرض "لايم".

وكان الرئيس التونسي، والملك عبد الله الثاني أجريا اتصالا هاتفيا في 25 مارس الماضي، أعلن العاهل الأردني خلاله عن قراره توجيه طائرة أردنية خاصة إلى تونس، محملة بالكلوروكين الذي أعطى نتائج إيجابية في معالجة فيروس كورونا.

المصدر: RT + وكالات