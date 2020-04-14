نائب عراقي: الوزراء في حكومة عبد المهدي يجب ألا يشاركوا في تشكيلة الكاظمي

اعتبر جواد الموسوي النائب عن تحالف "سائرون" الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن أعضاء حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة، يجب ألا يشاركوا في وزارة مصطفى الكاظمي المرتقبة.

وقال الموسوي في بيان صحفي، إن "تحالفه لن يصوت على تمرير أي وزير من الحكومة المستقيلة برئاسة عبد المهدي، في حال إعادة ترشيحها في حكومة الكاظمي".

وأضاف، أن "حكومة عبد المهدي يجب أن تكون بعيدة عن حكومة المكلف، كونها أخذت فرصتها الكاملة ولم تحقق أي إنجاز ملموس، والجميع يقر بهذا الشيء".

المصدر: RT