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دار الإفتاء المصرية تحذر من شم النسيم

أخبار العالم العربي

دار الإفتاء المصرية تحذر من شم النسيم
Reuters
شم النسيم في مصر
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حذرت دار الإفتاء المصرية، جميع المصريين من النزول للحدائق والمتنزهات يوم شم النسيم، بسبب خطورة التجمعات في هذا اليوم في ظل جائحة كورونا‬.

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ونشرت الصفحة الرسمية لدار الافتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مطالبة المصريين الا‫لتزام بالتعليمات الصحية، وعدم النزول إلى الحدائق يوم شم النسيم، قائلة: "التجمع فيه خطر على حياتك وحياة أسرتك".

وكان ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر جون جبور، قد أكد أهمية تطبيق كافة أساليب الوقاية والتزام المنازل لحماية المواطنين وعائلاتهم وبلادهم، خاصة خلال فترة شم النسيم وشهر رمضان.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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