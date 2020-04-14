مصر.. الحكومة تستثني 4 فئات من حظر التجول

استثنى مجلس الوزراء المصري اليوم الثلاثاء، 4 فئات من حظر الانتقال أو التحرك على كل الطرقات خلال فترة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

إقرأ المزيد

يشير الاستثناء إلى أنه يمكن للمركبات نقل العاملين بالمصانع، والبضائع بكل أنواعها، والطرود ومستلزمات الإنتاج والطوارئ، وعمال جميع المصانع ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها.

وجاء ذلك بموجب قرار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بعد جولة تفقدية أجراها اليوم على مصانع مدينة السادس من أكتوبر.

وأكد استمرار العمل بقرار استثناء المصانع وتحركات العاملين بها من قرار حظر الحركة، خاصة وأن قرار الحظر لا يهدف إلى التسبب في عرقلة عمليات الإنتاج والتصنيع.

المصدر: الوطن