بعد مطاردته 25 عاما.. الجيش الجزائري يقتل الإرهابي "أبو ضرار"

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الثلاثاء، أن قوات من الجيش قتلت مساء أمس ثلاثة إرهابيين بعمليات في مناطق متفرقة من البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن اثنين من الإرهابيين قتلا إثر عملية بحث وتمشيط في بلدية طارق بن زياد، بولاية عين الدفلى غرب العاصمة، مضيفة أن العملية لا تزال مستمرة وأفضت إلى استرجاع عدة قطع من الأسلحة والمتفجرات.

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وأضاف البيان أن إرهابيا خطيرا قتل في كمين نصبته مفرزة من الجيش في منطقة جامع دي الخناق بالقل، بولاية سكيكدة، موضحة أن الأمر يتعلق بأحد قيادات الجماعات الإرهابية المسمى بولقرون خالد المكنى "أبو ضرار"، والذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995.

واعتبر البيان هذه النتائج تؤكد على "فعالية المقاربة التي تعتمدها قيادة للجيش في القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني".

المصدر: "النهار" الجزائرية