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الجزائر: الأرقام المسجلة في العاصمة لا تستدعي الحجر الكلي

أخبار العالم العربي

الجزائر: الأرقام المسجلة في العاصمة لا تستدعي الحجر الكلي
Reuters
صورة أرشيفية/ الجزائر
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قال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، إن "الأرقام المسجلة في العاصمة الجزائر حاليا لا تستدعي فرض حجر كلي".

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الجزائر: تسجيل 69 إصابة جديدة و20 حالة وفاة بكورونا
الجزائر: تسجيل 69 إصابة جديدة و20 حالة وفاة بكورونا

وكشف الوزير الجزائري، اليوم الثلاثاء، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن "الجزائر استقبلت ملايين الكمامات وكل الطلبات تمت تلبيتها"، مشيرا إلى أن: "الجزائر تحتوي على مخزون يقدر بأكثر من 11 مليون كمامة لمواجهة تفشي فيروس كورونا".

وأعلنت الوزارة أمس الاثنين، تسجيل 69 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1983.

وقالت إنه تم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 313 حالة، أما إجمالي حالات الشفاء فبلغ 601.

وتتصدر الجزائر الدول العربية من حيث عدد الوفيات بالوباء. 

المصدر: وكالات

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