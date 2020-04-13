الأردن.. الحكومة تدرس السماح لأصحاب المهن بممارسة عملهم

ذكرت وسائل إعلام أردنية، أن الحكومة تعد للسماح لأصحاب المهن وعمال المياومة للعمل بشروط، بعد تأثرهم نتيجة حظر التجوال، وتعطيل المؤسسات حتى نهاية أبريل الجاري.

وحسب المصادر، "ستشترط الحكومة على الراغبين بالعمل، التسجيل تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وفتح محافظ إلكترونية عبر بوابات الدفع المختلفة".

وأشارت المصادر، إلى أنه من المتوقع، عمل تطبيق خاص بأصحاب المهن، تمهيدا لعودتهم إلى الأنشطة التي يعتاشون منها.

وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني أمس الأحد، ضرورة أن "تعمل الحكومة على تلبية الاحتياجات الأساسية لعمال المياومة خلال هذه الأزمة".

المصدر: "خبرني"