عبد الله الثاني للأردنيين: أنتم كبار بين الأمم وستعودون إلى حياتكم الطبيعية قريبا

وجه العاهل الأردني الملك عبد الثاني اليوم كلمة إلى الأسرة الأردنية، أشاد فيها بصمود الشعب وثباته في هذه المرحلة الصعبة، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال العاهل الأردني: "دائما يـطرح علي السؤال، لماذا تقف بكل هذه الثقة بين الأمم، وأنت قادم من بلد صغير، محدود الموارد ويكون ردي عليهم: أقف بكل هذه الثقة والقوة والاعتزاز لأن حولي شعبا عظيما شامخا، حريصا على التكاتف مع الجيش والأمن، وإسناد مؤسسات الدولة، مواطنين يعملون بعزيمة، ويـنـجزون باحتراف، ويضحون بشجاعة.

ودعوني أقول لكم، أنتم كبار لأنكم تحققون الإنجازات العظيمة في أصعب الظروف، ولا تعرفون المستحيل، كبار لأنكم تقدمون أروع صور التضحية والإيثار، وكبار لأنكم في وطن كرامة الإنسان فيه فوق كل الاعتبارات. نعم، هذا هو الأردنـي الذي أعرفه وأباهي به العالم، بـفخر الواثق بشعبه".

وأكد ثقته بقدرة الشعب على التحمل وتخطي الصعاب وقال: "أثبتم كما كنتم دائما أنكم كبار أمام الأمم".

وأضاف: "هذا هو الأردنـي الذي أعرفه وأباهي به العالم بـفخر الواثق بشعبه".

وشدد على ثقته بأنه سيتم تجاوز الظرف الحالي، وعلى أن التكاتف يقود إلى القوة والمستقبل الأفضل.

وقال: "نعم، وقريبا، ستقام الصلوات في المساجد والكنائس، وستعود الحياة للشوارع والأسواق، وسيـعود العمال إلى مصانعهم، والموظفون إلى مؤسساتهم، وسنرى أبناءنا وبناتنا الطلبة، يخرجون كل صباح إلى مدارسهم وجامعاتهم".

المصدر: وكالة "بترا"