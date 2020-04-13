رئيس الوزراء المصري يعتذر من زوج "طبيبة الدقهلية"

اعتذر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، من زوج الطبيبة سونيا عارف التي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا، وحاول أهالي منطقة الدقهلية منع دفنها خوفا من تفشي الفيروس.

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وقدم مدبولي في اتصال هاتفي واجب العزاء للدكتور محمد هنداوي زوج الطبيبة، وقال: "خالص العزاء مني كمواطن مصري، وأعتذر بالنيابة عن المصريين عن التصرف المشين من البعض، ومن أخطأ سيحاسب بالقانون".



وأضاف مدبولي أن "التصرفات المشينة من بعض أهالي قرية شبرا البهو في الدقهلية لا تعبر سوى عنهم، بينما جموع المصريين يقدرون جهود الأطقم الطبية، وتضحياتهم"، مؤكدا أننا "لن نسمح لأحد بأن يهين أو يتعدى على أي فرد فيها".

وشدد مدبولي على أن "المجتمع كله يقدر ما تقوم به الأطقم الطبية، فهم خط الدفاع الأول في مواجهتنا لفيروس كورونا"، موجها الشكر للعاملين في الحقل الطبي، قائلا: "لا تلتفتوا لهذه الصغائر، ولا تشغلكم هذه الممارسات والمواقف المشينة عن معركتكم للدفاع عن أبناء وطنكم، فجميعنا نقدركم، ونساندكم، ونصطف معكم".

وكانت النيابة العامة في مصر، وجهت أمس الأحد تهما من ضمنها المشاركة بعمل إرهابي لـ23 شخصا، حاولوا منع دفن الطبيبة سونيا عارف المتوفاة بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

المصدر: RT