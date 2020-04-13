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قفزة كبيرة.. سلطنة عمان تسجل 128 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

قفزة كبيرة.. سلطنة عمان تسجل 128 إصابة جديدة بكورونا
Reuters CHRISTOPHER PIKE
مسقط
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أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، عن تسجيل 128 حالة إصابة جديدة بفيروس  كورونا، لترتفع بذلك حصيلة الحالات المسجلة في البلاد حتى الآن إلى 727.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن عدد الوفيات يبلغ حاليا 4، بعد الإعلان عن حالة جديدة مساء أمس الأحد.

وأشار البيان إلى أن 15 حالة جديدة تماثلت للشفاء خلال اليوم الماضي، وأصبح إجمالي المتعافين 124.

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وكانت السلطنة قد شهدت أمس الأحد ارتفاعا بواقع 53 حالة جديدة، بعد تسجيل 63 حالة جديدة السبت.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية

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