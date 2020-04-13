قفزة كبيرة.. سلطنة عمان تسجل 128 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، عن تسجيل 128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك حصيلة الحالات المسجلة في البلاد حتى الآن إلى 727.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن عدد الوفيات يبلغ حاليا 4، بعد الإعلان عن حالة جديدة مساء أمس الأحد.

وأشار البيان إلى أن 15 حالة جديدة تماثلت للشفاء خلال اليوم الماضي، وأصبح إجمالي المتعافين 124.

وزارة الصحة: تسجيل 128 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا ـ كوفيد١٩ ـ وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 727 وعدد الوفيات 4 حالات فيما تماثلت 124 حالة للشفاء pic.twitter.com/pNA2WxiRLI — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 13, 2020

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وكانت السلطنة قد شهدت أمس الأحد ارتفاعا بواقع 53 حالة جديدة، بعد تسجيل 63 حالة جديدة السبت.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية