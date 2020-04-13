"الجيش الوطني الليبي" يقر بسقوط طائرة ومقتل طاقمها!

فيما أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية إسقاط طائرتين تابعتين لقوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، أقرت القيادة العامة للجيش بسقوط طائرة ومقتل طاقمها.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة بنغازي، قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة للجيش: "فقدنا في العمليات الجوية في أبو قرين، طائرة لسلاح الجو قتل طاقمها المكون من 3 عسكريين هم عبد السلام الدرسي وخالد العبيدي وعادل الزوي".

ويبدو من عدد أفراد الطاقم أن الطائرة التي أسقطت مروحية، الأمر الذي يؤكده بيان للمتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الليبية العقيد محمد قنونو، حيث أفاد بإسقاط طائرتين فوق منطقة بوقرين، واحدة مسيرة، وثانية مروحية من طراز "مي – 35"، قتل طاقمها.

وتدور منذ أيام اشتباكات عنيفة ين الجانبين حول بلدة بوقرين، الواقعة جنوب مدينة مصراتة.

في هذه الأثناء، أفادت القوات التابعة لحكومة الوفاق بأنها صدت هجوما جديدا استهدف البلدة.

بالمقابل، أكد المسماري أن المعارك الأخيرة في هذه المنطقة كانت ضارية، ولكنها شهدت تكتيكات حربية، مشددا على أن المعركة بدأت منذ 27 مارس الماضي، وستستمر في الأيام المقبلة.

يذكر أن القتال البري والقصف الجوي المتبادل يتواصل بين الجانبين في عدة محاور، وخاصة جنوب العاصمة، وقرب مدينة مصراتة، على الرغم من اتفاق معلن لوقف إطلاق النار منذ مطلع العام الجاري.

وأكملت المعارك حول العاصمة الليبية طرابلس مؤخرا العام، منذ إطلاق "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر عملية عسرية في 4 أبريل 2019 للسيطرة على طرابلس.

المصدر: وكالات