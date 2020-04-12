الحوثيون يرفضون هدنة التحالف.. "مجرد تدليس وتضليل"

أعلن الناطق باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد عبد السلام، رفض الجماعة مجددا لإعلان التحالف العربي وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، معتبرا إياه "مجرد تدليس وتضليل على العالم".

إقرأ المزيد

وفي تغريدة على "تويتر" اتهم عبد السلام "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بقيادة السعودية، بـ"تصعيد جوي وبري واستمرار الحصار رغم إعلانه وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بهدف دعم جهود مكافحة فيروس كورون في البلاد".

وأضاف: "لو كان ثمة توجه جاد وإرادة حقيقية نحو السلام لأصدر مجلس الأمن الدولي قرارا صريحا بإيقاف الحرب العبثية ورفع الحصار الجائر لا أن يكتفي ببيان هزيل يجاري فيه التحالف".

تصعيد جوي وبري من قبل تحالف العدوان مع استمرار الحصار وما أعلنه من وقف لإطلاق النار مجرد تدليس وتضليل على العالم،ولو كان ثمة توجه جاد وإرادة حقيقية نحو السلام لأصدر مجلس الأمن الدولي قرارا صريحا بإيقاف الحرب العبثية ورفع الحصار الجائر لا أن يكتفي ببيان هزيل يجاري فيه التحالف. — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) April 12, 2020

م جانبه، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع اليوم، إن قوات التحالف شنت أكثر من 12 زحفا وأكثر من 100 غارة جوية على مناطق في اليمن خلال الأيام الـ3 الماضية، و12 غارة في الساعات الـ6 الماضية.

إقرأ المزيد

المصدر: RT