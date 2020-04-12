السعودية.. التجارة تضبط 6 شاحنات بصل أخفيت عن السوق

أعلنت فرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة في السعودية، ضبط 6 شاحنات محملة بكميات كبيرة من مادة البصل، تم إخفاؤها لبيعها بعد ارتفاع سعرها.

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم ضخ الكميات فورا في الأسواق لبيعها بأسعار معتدلة للمستهلكين".

وأكدت الوزارة استدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وشهدت أسواق المملكة نقصا حادا في كميات البصل وتحديدا في محافظتي المزاحمية ومرات التابعتين لمنطقة الرياض، حيث تراوح سعر الكيس الكبير زنة 15 كم بين 40 و45 ريالا، ليعد ضعف سعر البصل قبل تفشي فيروس كورونا.

وبحسب التجار، فإن "ارتفاع الأسعار يرجع إلى التلاعبات داخل سوق الجملة بالرياض"، مطالبين بضرورة التصدي لهذه الظاهرة.

المصدر: "وزارة التجارة تويتر" + "وكالات"