رجل أعمال مصري يضع 300 غرفة فندقية تحت تصرف الحكومة لمواجهة كورونا

وضع رجل أعمال مصري، منشأة سياحية تملكها شركته مع شركة أخرى وتضم 300 غرفة فندقية تحت تصرف الدولة، مع تحمل نفقة المرضى والأطباء وطاقم الخدمة، في خطوة لرفد جهود مواجهة كورونا.

وأشار رئيس مجلس ادارة شركة "بالم هيلز" للتعمير ياسين منصور، في رسالة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إلى أن ما قامت به الشركة، يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية، وللوقوف بجانب مؤسسات الدولة في تعاملها مع أزمة كورونا.

ونوه رجل الأعمال، بأنه يضع الفندق تحت تصرف اللجنة الوزارية المعنية بإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، ووزارة الصحة وأشار إلى أنه تم نقل 71 حالة مصابة بكورونا إلى المنشأة من قبل وزارة الصحة المصرية.

كما أعلن أن شركته قدمت للوزارة دعما ماديا بقيمة 5 ملايين جنيه، لتعزيز جهودها في مجال الوقاية من الجائحة.

وفي ما يتعلق بدعم العمالة اليومية المؤقتة وغير المنتظمة، قامت شركة "بالم هيلز" للتعمير بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية مع بدء ظهور أزمة فيروس كورونا، بالتكفل باحتياجات 10 آلاف أسرة مصرية متضررة من هذه الأزمة على مستوى جميع المحافظات بقيمة 2.5 مليون جنيه.

من جانبه وجه رئيس الوزراء المصري، الشكر لرجل الأعمال المذكور، على ما قامت به شركته من مبادرات ودعم لجهود مختلف مؤسسات الدولة فى مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT