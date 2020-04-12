الأردن.. تأجيل صرف دعم الخبز بسبب كورونا

أكد مدير عام صندوق المعونة الوطنية في الأردن عمر المشاقبة، أن الصندوق سيعلن خلال المرحلة المقبلة عن الموعد الجديد لصرف دعم للأسر المستحقة بعد الاتفاق مع الحكومة.

وقال المشاقبة، إن "أولويات الحكومة وفريق الحماية الاجتماعية تحتم علينا تحديد موعد جديد لصرف دعم الخبز".

وأضاف، أن "الجهود في الوقت الحالي منصبة لدعم العاملين بأجور يومية والعاملين بشكل غير منتظم والذين تضرروا من حظر التجول الذي أقرته الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا".

وأشار، إلى أن "صرف الدعم في موعده السابق سيؤثر على حظر التجول الذي أقرته الحكومة في أمر الدفاع، إذ سيخرج قرابة مليون رب أسرة إلى البنوك للحصول عليه".

وشدد المشاقبة، على أن دعم الخبز سيصل إلى مستحقيه في الوقت المناسب وعندما تسمح الظروف العامة والتي تتطلب الحرص الشديد على سلامة الوطن وصحة المواطنين.

المصدر: "خبرني"