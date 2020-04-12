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الأردن.. انتهاء حظر التجوال الشامل

أخبار العالم العربي

الأردن.. انتهاء حظر التجوال الشامل
Reuters Muhammad Hamed
أحد شوارع مدينة إربد الأردنية (صورة أرشيفية)
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أنهى الأردن مع دخول منتصف الليلة الماضية فترة حظر التجوال الشامل في محافظات المملكة، والتي منع خلالها المواطنون من مغادرة منازلهم كليا.

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وبانتهاء الحظر الذي استمر 48 ساعة، يسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم للتزود بالمؤن بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.

ورصدت الأجهزة الأمنية التزاما كبيرا من المواطنين بحظر التجوال الشامل خلال اليومين الماضيين.

وسجل الأردن حتى يوم أمس السبت 381 إصابة بكورونا، حسب البيانات الرسمية. 

المصدر: "عمون"

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