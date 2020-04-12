 
مباشر
عاجل
فرنسا تسجل 561 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا

الجزائر تسجل 18 وفاة و89 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

الجزائر تسجل 18 وفاة و89 إصابة جديدة بفيروس كورونا
AFP RYAD KRAMDI
تدابير احترازية ضد كورونا في الجزائر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nnee

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأحد، تسجيل 18 وفاة و89 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 293 والإصابات إلى 1914.

وقال المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة تفشي الفيروس جمال فورار، إن 591 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس.

وأضاف أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة في 27 مدينة معنية بانتشار الوباء، فيما أحصت 11 مدينة ما بين حالة واحدة إلى 3 حالات.

وكانت السلطات الصحية أكدت أمس السبت، تسجيل 19 وفاة و64 إصابة جديدة بالفيروس.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا