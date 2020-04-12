التحالف الدولي يحدد موعد استئناف تدريب قوات البيشمركة في العراق

أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي مايلز كاغينز، أن التحالف سيستأنف تدريب قوات "البيشمركة" بعد شهر رمضان، بإشراف حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال كاغينز: "لقد قررنا الانسحاب من قواعدنا شمال العراق، بعد تمكن القوات العراقية بعد 2014 من تحقيق انتصارات كبيرة واستعادة قوتها، حيث أصبحت قادرة على مسك الأرض".

وأضاف، أن "المخاوف من داعش لا تزال قائمة، حيث يشكل التنظيم خطرا حقيقيا ويملك القدرة على الهجوم وخاصة في ديالى وكركوك".

وتابع: "نتحاور منذ 6 أشهر مع حكومتي العراق وإقليم كردستان حول تنصيب المنظومة الدفاعية للتصدي لمخاطر داعش، ونحن قادرون على خوض حربين على داعش وكورونا في وقت واحد".

وأضاف: "نخطط لاستئناف تدريب البيشمركة نهاية شهر رمضان، أغلب مدربينا من إيطاليا وهنغاريا وفنلندا، وهؤلاء مستعدون للعودة".

وانسحبت قوات التحالف الدولي حتى الآن، من 6 قواعد ومواقع عسكرية في الأنبار ونينوى وكركوك وبغداد.

المصدر: "رووداو"