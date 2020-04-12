أطباء جزائريون: العلاج من كورونا بدواء الملاريا جائز في المراحل المبكرة من المرض

أشار أطباء جزائريون إلى أن علاج مرضى فيروس كورونا المستجد بعقار "كلوروكين"، المضاد للملاريا جائز في المراحل الأولى من المرض، ولا يقتصر على الحالات الحرجة.

وأفاد عضو لجنة رصد تفشي فيروس كورونا رضا مهياوي، بأن استخدام بروتوكول "كلوروكين" العلاجي يتم بدقة وحذر، مضيفا أن وزارة الصحة قامت بتوسيع استخدام العقار ووصفه للمرضى المصابين بكورونا قبل ظهور الأعراض عليهم.

من جهته، قال طبيب الأمراض الصدرية والتنفسية عمر شباطي، إن استخدام "كلوروكين" صعب على الحالات الموجودة في غرف الإنعاش، لافتا إلى أنه "عندما يصل الإنسان للنقص الحاد في التنفس، يتم إدخاله إلى الإنعاش وإخضاعه للتنفس الصناعي، إلا أن فرص شفائه قليلة، لأن العلاج بـ(الكلوروكين) ينطلق بصفة مبكرة".

وأفادت وزارة الصحة الجزائرية أمس السبت، بتسجيل 19 وفاة و64 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 275 والإصابات إلى 1825.

المصدر: "النهار" الجزائرية