الحكومة المصرية تحدد إجراءات صرف منحة السيسي للعمالة غير المنتظمة

بحث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في اجتماع حكومي، إجراءات صرف المنحة التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بها للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات وباء فيروس كورونا.

وقال نادر سعد المتحدث باسم الحكومة المصرية، إن رئيس الوزراء "شدد على ضرورة تنظيم عملية صرف المنحة، سواء داخل فروع مكاتب البريد، أو بنك التنمية والإئتمان الزراعي، أوالمدارس المُخصصة لهذا الغرض، مع مراعاة عدم التزاحم حفاظاً على صحة المستحقين، ووجود مسافات آمنة بينهم وشدد على ضرورة إشراف ومشاركة المحافظين والأجهزة المحلية في أعمال تنظيم صرف المنحة للمستحقين مع ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية في كافة مواقع الصرف".

وأوضح أن الحكومة أعدت نحو 1100 منفذ تتبع بنك "التنمية والائتمان الزراعي" جاهزة للصرف واستقبال المستحقين، بالإضافة إلى 4 آلاف مكتب بريد و600 مدرسة.

وذكر أن الصرف سيتم بدءا من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الخامسة مساء، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق رسائل نصية على التلفون المحمول للمستحقين فى اليوم السابق ليوم الصرف، وتم تخصيص خط ساخن برقم "142"، يقوم العامل من خلاله بالاستعلام عن استحقاقه، والجهة التى سيصرف منها.

وأشار سعد إلى أنه تم التشديد خلال الاجتماع على ضرورة عدم ذهاب أي مواطن من الذين قاموا بتسجيل بياناتهم إلا بعد وصول الرسالة النصية، منعا للتزاحم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية