قطر.. وفاة جديدة بكورونا وحصيلة الإصابات تقترب من الـ3000

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الأحد، عن تسجيل وفاة واحدة وأكثر من 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي أن حصيلة وفيات الفيروس في البلاد بلغت سبع حالات، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات منذ أمس بـ251 حالة جديدة ليصل إلى 2979.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر



Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي#YourSafetyIsMySafetypic.twitter.com/qtE3WU5BLo — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) April 12, 2020

وتماثل 28 مريضا للشفاء في قطر خلال آخر 24 ساعة، ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 275.

وخضع 1351 شخصا لفحص كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث بلغ العدد الإجمالي للفحوصات 49102.

المصدر: RT