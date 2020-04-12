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الجيش المصري يوزع الكمامات على المواطنين مجانا (صور)

أخبار العالم العربي

الجيش المصري يوزع الكمامات على المواطنين مجانا (صور)
Reuters /FW1F/Grant McCool
تدابير احترازية ضد كورونا في مصر
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أصدر الجيش المصري تعليمات لهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة من أجل توزيع الكمامات الطبية على المواطنين مجانا في الأماكن العامة والميادين الرئيسية ومحطات المترو والنقل الجماعي.

وأفاد بيان للجيش بأن توزيع الكمامات جاء "تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الحاسمة للحد من انتشار فيروس كورونا".

يذكر أن الجيش فتح 5 خطوط إنتاج جديدة ومطورة للكمامات الطبية التنفسية وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية بإنتاج يومي يصل إلى 100 ألف كمامة.

وتشير آخر الإحصائيات إلى تسجيل 1939 إصابة بالفيروس و146 حالة وفاة في عموم البلاد.

المصدر: وكالات

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