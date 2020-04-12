"الصحة العالمية" في العراق تنفي تجاوز ذروة الإصابات بكورونا

نفت منظمة الصحة العالمية في العراق أمس السبت ما نسب إليها وتم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام بأن العراق غادر ذروة الإصابات بفيروس كورونا، وهو يتجه نحو السيطرة عليه.

ودعت المنظمة المؤسسات الإعلامية إلى توخي الحذر، عند نقل الأخبار المتداولة دون مصدر موثق.

قد رافق جائحة فايروس كورونا انتشار ضخم للمعلومات المضللة والتي تجعل من الصعب العثور على المصادر الجديرة بالثقة عند الحاجة اليها، راجع دائما منصات @WHO او @MOHealth_Iraq للحصول على المعلومة الموثوقة. — WHO Iraq (@WHOIraq) April 11, 2020

وكان ممثل الصحة العالمية في العراق، أدهم إسماعيل، قد رهن بقاء البلاد في وضع جيد بشأن السيطرة على فيروس كورونا باستمرار الالتزام بالتدابير الوقائية في الأيام العشرة المقبلة.

مَنشور مُزيف..



نُشر على مواقع التواصل الأجتماعي خبر نَصهُ: "منظمة الصحة العالمية تصرح بأن العراق تجاوز مرحلة الخطر"



الحقيقة:

الخبر كاذب، وفي أخر لقاء لممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور ادهم اسماعيل ذكر بأن " العراق في وضع افضل كثير من دول حولنا" ولم يذكر هكذا تصريح في موقع pic.twitter.com/34r2m0vxiy — Tech 4 Peace التقنية من اجل السلام (@iQTech4Peace) April 11, 2020

من جانبها، لفتت وزارة الصحة العراقية في بيان لها أمس السبت، إلى تأكيد منظمة الصحة العالمية على أنه "لا توجد توصيات شاملة للدول والمناطق فيما يتعلق بتخفيف الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا، وأن أحد أهم الجوانب هو عدم التخلي عن الإجراءات قبل الأوان حتى لا تحدث انتكاسة مجددا".

وحسب الصحة العراقية، فإن حصيلة الإصابات في البلاد بلغت 1318، مع تسجيل 72 وفاة و610 حالة شفاء.

المصدر: RT + وكالات