فنانة سورية للأمم المتحدة: ارفعوا الحظر عن سوريا

طالبت الفنانة السورية تولاي هارون الأمم المتحدة برسالة عبر الفيديو، برفع الحظر عن بلادها، والشعب السوري الذي يمر بمرحلة صعبة جدا بتفشي فيروس كورونا.

وقالت هارون: "باعتبار أنكم تدّعون الإنسانية والديمقراطية.. نحن لدينا حظر في كل شيء، ونحن شعب طيب عانى ما عاناه خلال هذه المرحلة".

وأضافت: "الأهم من هذا كله أن هناك حالات إنسانية كثيرة، وفي عدة نواح سواء إنسانية أو معيشية أو اقتصادية، لذلك أتمنى من كل قلبي أن ترفعوا الحظر عن سوريا".

وتابعت: "الشعب السوري لا يستأهل ما يجري له".

وختمت الفنانة السورية مقطع الفيديو بعبارة: "أتمنى أن تصلكم رسالتي".

المصدر: "سانا"