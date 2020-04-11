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أول تعليق لوزير عربي تعافى من كورونا

أخبار العالم العربي

أول تعليق لوزير عربي تعافى من كورونا
Reuters
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عاد عبد القادر عمارة وزير التجهيز المغربي  لمزاولة عمله، وتنفيذ مهامه الرسمية، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق من اليوم، نشر عمارة صورتين له من داخل مكتبه وأرفقهما بتدوينة، كتب فيها: "بعون الله وتوفيقه شرعت اليوم 11 أبريل 2020، بمباشرة عملي في مكتبي بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء".

وفي نفس التدوينة قدم الوزير الشكر للعاملين في القطاع الطبي المغربي، وتمنى التوفيق للبلاد بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وتعرض عمارة للإصابة بالفيروس في مارس الماضي، وقرر تطبيق الحجر الصحي على نفسه في المنزل، وتعاطى عقار الكلوروكين.

وبعد 10 أيام من الججر، تم نقله للمستشفى العسكري، قصد تطبيق بروتوكول استخدام الدواء، حيث تعافى من مرضه.

المصدر: almaghribtoday

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