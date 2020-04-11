دبي تودع مواطني الدول الشقيقة والصديقة بطريقة خاصة

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ملصق توديع خاص لمواطني الدول الذين غادروا أراضي الإمارات للعودة إلى أوطانهم.

ويحمل الملصق عبارة "رافقتكم السلامة .. إلى لقاء قريب"، حيث جاءت المبادرة لتؤكد تضامن إقامة دبي مع جهود الدولة، ومواقفها الإنسانية في تقديم الرعاية والدعم لرعايا الدول الشقيقة والصديقة.

وأكد مدير الإدارة العامة للإقامة في دبي اللواء محمد المري، أن "المبادرة الفريدة من نوعها ستفتح للزائرين والمقيمين الذين غادروا البلاد جراء هذه الظروف الراهنة أبواب الأمل والتفاؤل واللقاء القريب بإذن الله. ولتكون بمثابة رسالة طمأنينة".

وقال: "الإمارات لطالما كانت وطنا للإنسانية، وأن القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في إطار دعم الدولة للمقيمين في ظل هذه الظروف وإعفائهم من الغرامات، عكست الرسالة السامية لنهج الدولة".

وأشار المري، إلى أن "إقامة دبي حرصت على تقديم كافة التسهيلات لزوار الدولة والمقيمين في تخليص إجراءات عودتهم إلى أوطانهم بكل يسر، وأنها خصصت كادر متميز من الموظفين لمتابعة إجراءاتهم".

وجدد التأكيد، على أن "المقيمين الذين لم يغادروا سيكونون محل اهتمام وسيتم تقديم كافة التسهيلات لهم والتي تضمن الإقامة الكريمة وإعفاءهم من الغرامات التي ستترتب عليهم وفقا لقرارات مجلس الوزراء".

المصدر: "الإمارات اليوم"