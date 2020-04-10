الإمارات ترسل مستلزمات طبية إلى أوكرانيا لمساعدتها في مواجهة كورونا

أرسلت الامارات طائرة مساعدات تحمل 11 طنا من المستلزمات الطبية إلى أوكرانيا، يستفيد منها نحو 10 آلاف من عاملي القطاع الطبي ولدعم كييف في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال سالم أحمد سالم الكعبي سفير الإمارات لدى أوكرانيا: "يأتي إيصال المساعدات من قبل دولة الإمارات إلى أوكرانيا كبادرة مع الدول التي تتصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد، وإظهار للتضامن مع الذين يواجهون تحديات غير مسبوقة مثل تلك التي يشهدها العالم الآن مع انتشار الفيروس".

وأضاف أن هذه المساعدات ستمكن الكوادر الطبية من أداء واجبها في مكافحة انتشار الفيروس في البلاد، مؤكدا وقوف الإمارات وقيادتها إلى جانب شعب أوكرانيا وشعوب العالم كافة للتغلب على هذه الأزمة الإنسانية.

وأشار إلى أن طائرة الإغاثة قامت بإعادة 113 مواطنا أوكرانيا من الإمارات إلى بلادهم بالتنسيق بين السلطات في البلدين لضمان عودتهم الآمنة.

المصدر: وكالة وام