الإمارات.. إحالة 129 من مخالفي الحجر الصحي للنائب العام

أحالت الجهات المختصة في الإمارات 129 شخصا من مخالفي الحجر الصحي للنائب العام، لعدم تقيدهم والتزامهم بالمدة التي حددتها جهات الاختصاص لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت نيابة الطوارئ، أنه "وفقا لقرار مجلس الوزراء، ستتم إحالة المخالف لقرار الحجر إلى نيابة الطوارئ، في حال تكررت مخالفته للمرة الثالثة للتحقيق وإحالته للمحاكمة لمعاقبته بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم حسب القانون".

وأضافت: "سيكتفى بفتح بلاغ لإثبات المخالفة وإبلاغ المخالف بها دون الحاجة إلى أخذ أقواله، وتكليفه بسداد الغرامة في المرة الأولى وقدرها 50 ألف درهم، على أن تضاعف عند تكرار ارتكاب المخالفة".

وتابعت: "في حالة عجز المتهم عن دفع قيمة الغرامة تتم مخاطبة الجهة المختصة لإدراج المخالفة في النظام الالكتروني الجنائي في وزارة الداخلية أو قيادات الشرطة لتحصيلها منه بالطرق القانونية".

وأوضحت، أن هناك آلية وضعت بالاتفاق مع الجهات الصحية المختصة تضمن إخطار "نيابة الطوارئ" في حال ثبوت حمل المخالف للفيروس، لتحويل المخالفة إلى قضية جنائية وفق الجرائم الواردة في قانون العقوبات وقانون مكافحة الأمراض السارية.

المصدر: "الإمارات اليوم"